Olay önceki gün Tokat’ın Erbaa ilçesinde 18:00 sıralarında yaşandı. İddiaya göre vatandaşlar Erbaa ilçesi Madenli köyü Barak yaylası üzerindeki yolun kenarında 10 metre aşağıya yuvarlanmış şekilde traktör olduğunu gördü. İhbar üzerine jandarma ekipleri olay yerine geldi.

Olaya müdahale eden Jandarma Asayiş Timi, OYİT ekibi ve Trafik timi ile birlikte yapılan incelemede Madenli köyünde ikamet eden 45 yaşındaki Mesut Çetin’in olduğunu tespit etti.

Çetin'in cansız bedeni olay yerinden alınarak Erbaa Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Burada yapılacak otopsinin ardından kesin ölüm nedeni belirlenecek. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Hayatını kaybeden Mesut Çetin'in daha önce sosyal medyada traktör kullanırken canlı yayın yaptığı öğrenildi.

Editör: İHA AJANS