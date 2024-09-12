Örencik Köyü mevkiinde bulunan kayalıklarda bir köpeğin mahsur kaldığı ihbarını alan Çorum Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri olay yerine giderek köpeği mahsur kaldığı yerden kurtarabilmek için çalışma başlattı. Ekipler, yaklaşık 50 metre yükseklikte bulunan köpeğe ulaşmak için kayalıkların üzerine tırmandı. Saatler süren çalışmanın ardından köpeği mahsur kaldığı yerden alarak halat yardımıyla tekrar aşağı inen ekipler kurtarma operasyonunu başarıyla tamamladı.



Çorum Belediyesi veteriner hekimleri tarafından ilk muayenesi olay yerinde yapılan köpek daha sonra ise sağlık kontrolü için Çorum Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü’ne götürüldü. Su ve mama verilen köpeğin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Çorum Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri geçtiğimiz günlerde de yangında mahsur kalan ve baygın halde bulunan kediyi hayata döndürmeyi başarmıştı.