6 farklı ülkeden katılımcının olduğu Çanakkale Uluslararası 120 kilometrelik yarışta yer alan Kaya, yaptığı centilmenlikle göz doldurdu. Yarışın son düzlüğüne rakibi ile birlikte birinci sırada giren Kaya, finiş çizgisine yaklaştıkları anda 18 yaşındaki rakibine yol vererek kendisinin ikinci, rakibinin birinci olmasını sağladı.

Son yarışlarda talihsiz elenmeler yaşayan genç rakibini motive etmek için birinciliği paylaştığı öğrenilen Kaya, spor camiasında büyük takdir topladı.

TÖRENE ÇORUM FK FORMASI İLE ÇIKTI

Uluslararası yarışmalarda başarılarına bir yenisini ekleyen Kaya, Dünya şampiyonası için en zorlu etap olan 160 kilometreye katılmaya hak kazanırken, ödül törenine Çorum Fk formasıyla çıktı. Alkışlayanlardan şampiyon Çorum sesleri yükseldi.

FAİR PLAY ÖDÜLÜ ALDI

Ödül töreninde hakemlerin bildirmesi üzerine Kaya’nın birinci olabilecekken genç bir biniciye yol vermesi diğer katılımcılara duyurulup anons edildi büyük alkış aldı.

Kaya ve Çorumda yetiştirdiği atı Kayrabey Dünya şampiyonasına katılmak için 160 kilometrelik yarışmaya katılmaya hak kazandı.