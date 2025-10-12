AK Parti Çorum Milletvekili Av. Oğuzhan Kaya, Çorum'un Bayat ilçesinde hayata geçirilecek yeni yatırımları kamuoyuyla paylaştı. Eğitimden spora, kültürden sağlığa kadar geniş bir yelpazede planlanan projeler, ilçenin yaşam kalitesini artırmayı hedefliyor.

Milletvekili Kaya, Bayat Belediye Başkanı Bahadır Ünlü ve AK Parti Bayat İlçe Başkanı İbrahim Kaymaz ile birlikte TBMM’de bir araya gelerek ilçede devam eden ve planlanan yatırımları istişare ettiklerini belirtti.

Bayat’ın geleceğini şekillendirecek beş önemli projenin ayrıntılarını paylaşan Kaya, şu bilgileri verdi:

MODERN KÜTÜPHANE PROJESİ

“Bayat’a çağın gereksinimlerine uygun, modern ve donanımlı bir kütüphane kazandırılacak. Proje ihalesinin bu yıl tamamlanması, inşaat çalışmalarına ise 2026 yılında başlanması planlanıyor.”

“DÜĞÜN VE TOPLANTI SALONU”

“İlçenin sosyal yaşamına katkı sunacak çok amaçlı bir düğün ve toplantı salonu projesi hayata geçiriliyor. Bu tesis, hemşehrilerin kültürel ve sosyal etkinliklerine ev sahipliği yapacak.”

“SPOR VE GENÇLİK YATIRIMLARI”

“Bayat’ta sporun ve gençliğin gelişimi için önemli adımlar atılıyor. Kapalı yarı olimpik yüzme havuzu, antrenman salonu, semt sahaları ve yürüyüş-tartan pistlerinin inşasıyla ilçenin spor altyapısı güçlendirilecek.”

“EĞİTİM YATIRIMI”

“Eğitimde kaliteyi artırmak amacıyla Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu’nun yapımına Aralık 2025’te başlanacak.”

“SAĞLIK HİZMETLERİ ALTYAPISI”

“Vatandaşların acil sağlık hizmetlerine daha hızlı erişimini sağlamak üzere yeni bir 112 Acil Sağlık İstasyonu inşaatı başlatılıyor.”

Milletvekili Kaya, Bayat’a kazandırılacak bu yatırımların Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde, ilgili bakanlıklar ve yerel yönetimlerin iş birliğiyle hayata geçirileceğini söyledi.

