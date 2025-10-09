Cumhuriyet Halk Partisi Çorum İl Başkanı Av. Dinçer Solmaz ve beraberindeki parti yöneticileri, Bayat İlçesi’nde yeni belirlenen parti yönetimine hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Bayat İlçesinde mevcut başkan Ali Ünlü, güven tazeleyerek yeniden başkan seçilmişti. Ali Ünlü başkanlığında oluşturulan yeni yönetimde şu isimler görev aldı: Bilal Aslanbaş, Kamil Avşar, Bekir Cesur, Mehmet Coşgun, Mehmet Çetin, Halis Karataş, Osman Ok, Yağız Tatar, Veli Tekiner, Fazıl Şaban.

CHP İl Başkanı Av. Dinçer Solmaz, beraberinde Merkez İlçe Kadın Kolları Başkanı Serap Meriç, Uğurludağ İlçe Başkanı Özgür Akşun ve yönetimi, önceki dönem Milletvekili Av. Feridun Ayvazoğlu, önceki dönem il başkanı Osman Samsunlu, önceki dönem Merkez İlçe Başkanı Av. Utku Ulaş Taşar, önceki dönem Uğurludağ İlçe Başkanı Hünkar Akburu ile parti yöneticileri ile birlikte Bayat İlçe yönetimini ziyaret etti.

Ziyaret sırasında parti çalışmaları ve kongre süreci değerlendirilerek yeni dönem için hedefler konuşuldu.

Ali Ünlü, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, İl Başkanı Solmaz ve beraberindekilere teşekkür etti.

