Bayat Kaymakamı Kerem Yüce ve Bayat Belediye Başkanı Ahmet Bahadır Ünlü, İtfaiye Amirliğini ziyaret ederek İtfaiyeciler Haftası’nı kutladı.

Ziyaret sırasında itfaiye personeliyle bir araya gelen Yüce ve Ünlü yangın, sel, trafik kazaları ve doğal afetler gibi zorlu görevlerde fedakârca çalışan itfaiyecilere teşekkür etti.

Başkan Ünlü, yaptığı açıklamada, “Canları pahasına, her koşulda insan hayatını kurtarmak için mücadele eden itfaiyecilerimiz, toplumumuzun görünmez kahramanlarıdır. Emekleri için minnettarız” dedi.

Kaymakam Yüce de konuşmasında, yangın ve afetlerde ilk müdahaleyi gerçekleştiren itfaiye ekiplerinin hayati önem taşıdığını belirterek, “Sizlerin varlığı, hemşehrilerimizin can ve mal güvenliğinin en önemli teminatıdır” ifadelerini kullandı.

Ziyarette, itfaiye personeline çalışmalarında kolaylıklar dilendi, haftalarının kutlanması vesilesiyle moral ve motivasyonun artırılması amaçlandı.

Muhabir: Haber Merkezi