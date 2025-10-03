Çorum’da Cumhuriyet Halk Partisi’nin ilçe kongreleri tamamlandı.

Bayat İlçesinde mevcut başkan Ali Ünlü, güven tazeleyerek yeniden başkan seçildi. Kongrede yeni yönetim ve il delegeleri belirlendi.

Bayat İlçe Kongresi CHP Merkez İlçe Eğitim Sekreteri Mustafa Eker’in divan başkanlığında yapıldı. Genel kurula İl Delegesi Talip Eken de katıldı.

Ali Ünlü başkanlığında oluşturulan yeni yönetimde şu isimler görev aldı: Bilal Aslanbaş, Kamil Avşar, Bekir Cesur, Mehmet Coşgun, Mehmet Çetin, Halis Karataş, Osman Ok, Yağız Tatar, Veli Tekiner, Fazıl Şaban.

İl Delegeleri: Ali Ünlü, Ali Aslanbaş, Halis Karataş, Bekir Cesur, Sadık Küçük, İlhan Okumuş.

Muhabir: Haber Merkezi