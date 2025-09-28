Çorum’un Bayat ilçesinde ailelerin sosyal, kültürel ve mesleki gelişimine katkı sunacak önemli bir adım atıldı. Bayat Belediyesi tarafından hayata geçirilen Bayat Aile Destek Merkezi (ADEM) resmen hizmete açıldı.

Açılışa Vali Ali Çalgan, AK Parti Çorum Milletvekili Av. Oğuzhan Kaya, Vali Yardımcısı Yeliz Mercan, Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Asgın, Bayat Kaymakamı Kerem Yüce, Bayat Bayat Belediye Başkanı Ahmet Bahadır Ünlü, AK Parti İl Başkanı Av. Yakup Alar, bazı daire müdürleri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, kursiyerler ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Bayat Belediye Başkanı Ahmet Bahadır Ünlü, merkezin önemine vurgu yaparak, “Kadınlarımızın sosyal, kültürel ve mesleki gelişimleri için önemli bir merkez olan ADEM; üretkenliği artıran, özgüven kazandıran ve toplumsal hayata daha aktif katılım sağlayan bir yaşam alanı olacaktır. Aileye yapılan her yatırım, geleceğe yapılan en kıymetli yatırımdır. Bu anlayışla hizmete giren Bayat ADEM; kadınlarımızın meslek edinmelerine, çocukların sosyal gelişimlerine ve aile bütünlüğünün güçlenmesine katkı sağlayacak. Yeni merkezimizle birlikte daha güçlü aileler, daha güçlü bir toplum için çalışmaya devam ediyoruz.” dedi.

Vali Ali Çalgan da yaptığı konuşmada; toplumun temel yapı taşı olan aileleri desteklemek amacıyla kurulan ADEM’lerin, özellikle kadınların sosyal, kültürel ve mesleki gelişimleri açısından büyük önem taşıdığını vurguladı. Bu merkezlerin, kadınların üretkenliğini artıran, özgüven kazandıran ve toplumsal hayata daha aktif katılımlarını sağlayan birer yaşam alanı olduğunu belirten Vali Çalgan, Bayat ilçesinin önemli bir ihtiyacını karşılayacak olan bu merkezin, fiziki yapısıyla da oldukça güzel bir ortam sunduğunu, merkezin ilçeye hayırlı olmasını ve emeği geçen tüm kişi ve kurumlara teşekkür ettiğini vurguladı.

Yeni açılan Bayat Aile Destek Merkezi; kadınlara meslek edinme fırsatları sunmanın yanı sıra, çocukların sosyal gelişimlerine destek olacak atölye ve kurslarla aile bağlarını güçlendirmeyi hedefliyor. Belediye yetkilileri, “Daha güçlü aileler ve daha güçlü bir toplum için çalışmalarımız devam edecek” mesajını paylaştı.

Muhabir: Haber Merkezi