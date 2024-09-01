Zorlu Çorum deplasmanında, Ahlatcı Çorum FK’ya karşı 10.dakikadan itibaren 10 kişi oynamasına rağmen 90+1.dakikada yediği golle sahadan 1-1 berabere ayrılan Sakaryaspor’da teknik direktör Suat Kaya, yaşadıkları tüm sıkıntılara rağmen futbolcularının müthiş bir mücadele örneği gösterdiklerini belirtirken, “Hepsine helal olsun, gurur duyuyorum” dedi.

Teknik direktörlük hayatında ilk kez 4 maçta da berabere kaldıklarını ifade eden Suat Kaya, “Sıkıntılı bir süreçten geçiyoruz. Yaşamak istemediğiniz her şeyi bu süreçte yaşıyoruz. Kısa sürede bir takım kurarak oyuncuları yapılandırdık. Rakiplerimize karşı direnç göstermekten başka çaremiz yok. Ama bugün hesapta yoktu uzatmalarda bir gol yedik. Oyuncularımızın hepsini helal olsun, gurur duyuyorum. Çünkü iki ayda üç sportif direktör ve bir yönetim değişikliği hem şehri, hem de oyuncuları ister istemez etkiliyor.

İlk yarıda ve ikinci yarının başında oyuncu değiştirmemiz gerekiyordu. Ama hep dirence göre hareket ediyoruz. Aynı oyuncuları içeride tutmaya çalışıyoruz. Kahretmedim ama nasip buymuş. Zor bir rakip, iyi bir ekip, iyi hazırlanmış bir ekip karşısında bu kadar iyi bir defans anlayışındaki Sakaryaspor vardı sahada. Bu yüzden, çok iyi mücadele eden oyuncu grubuma teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.