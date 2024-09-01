Ahlatcı Çorum FK ile Sakaryaspor arasında oynanan Trendyol Türkiye 1.Futbol Ligi 4.hafta maçı 1-1 biterken, iki takımın da beraberlik serisi devam etti.

Sezona 3-0’lık Ümraniyespor yenilgisiyle başlayan Ahlatcı Çorum FK, sırasıyla Fatih Karagümrük’le 2-2, Bandırmaspor’la 0-0, son olarak Sakaryaspor’la da yine 0-0 berabere kalarak galibiyet sevinci yaşayamadı.

Sakaryaspor ise ekonomik sebeplerden dolayı içerisinde bulunduğu kaosa rağmen oynadığı 4 maçta da yenilmedi ve ligin şu anada kadar en çok beraberlik alan takımı oldu. Yeşil-siyahlı takımın 4 maçı da berabere bitti. Sakarya temsilcisi, sırasıyla Ankara Keçiörengücü ile 1-1, Manisa FK ile 2-2, Amed Sportif Faaliyetler’le 0-0, Ahlatcı Çorum FK ile de 1-1 berabere kaldı.