Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e 24 Kasım 1928 tarihinde Millet Mektepleri Başöğretmenliği unvanının verilişinin 96’ncı yılını kutlamanın mutluluğu içinde olduklarını dile getiren Milletvekili Kaya mesajında şehit öğretmenlerimiz Şenay Aybüke Yalçın, Ayşenur Alkan, Necmettin Yılmaz başta olmak üzere tüm şehitlere Allah’tan rahmet diledi.

Günümüzde eğitim ve bilişim teknolojilerinde yaşanan gelişmelere bağlı olarak öğretmenlerin; bilginin üretilmesi, geliştirilmesi ve geleceğe aktarılması sürecindeki öncü rolünün geçmişte olduğu gibi bugün de sürdüğünü hatırlatan Milletvekili Kaya mesajında şu görüşlere yer verdi: “Toplumların gelişip modern bir hal almasında en büyük paya sahip olan öğretmenler, eğitim dünyasının vazgeçilmez neferleridir. Onların yetiştireceği nesiller, hiç şüphesiz ki ülkemizin geleceğini şekillendiren kişiler olarak karşımıza çıkacaktır. İşte bu yüzden kutsal bir göreve sahip olan öğretmenlerimiz, bizler içinde son derece önemli ve değerlidir. Başöğretmen Atatürk’ün “İnsanlık toplumunun en fedakâr, en saygıdeğer unsurları hiç şüphesiz öğretmenlerdir” sözü, öğretmenlerimizin değerini açıkça ortaya koymaktadır. Bu nedenle her türlü fedakârlıktan kaçınmadan özveriyle çalışan öğretmenlerimize ne kadar teşekkür etsek azdır.

Değerli Öğretmenlerimiz, Büyük fedakârlık ve özveri göstererek, geleceğimizin teminatı sevgili yavrularımızı bir cevher gibi işleyen, yetiştiren, onlara iyiyi ve doğruyu gösteren, milli ve manevi değerlerimizi, doğru insan ve vatandaş olmayı, Cumhuriyet değerlerini, demokrasiyi, insan haklarını ve hukukun üstünlüğünü öğreten, sorumlu bireyler olarak yetişmesine hayat rehberi olan, vatan ve millet sevgisini aşılayan, onların yetişmelerindeki çabalarınız her geçen gün daha büyük önem kazanmaktadır.

Bu duygu ve düşüncelerle Başöğretmen Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, görevleri başında şehit olan ve aramızdan ayrılan tüm öğretmenlerimizi rahmetle anıyor, 24 Kasım Öğretmenler Günü vesilesiyle; gerek ilimiz genelinde görev yapmakta olan, gerekse de eğitim camiasına uzun yıllar emek vermiş ve emekli olmuş tüm öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Günü’nü kutluyorum”

Editör: HABER MERKEZİ