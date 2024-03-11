Milletvekili Oğuzhan Kaya, “Türkiye Cumhuriyeti’mizin bağımsızlığının sembolü İstiklal Marşı’mızın, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde ‘’Milli Marş’’ olarak kabul edilişinin 103. yıl dönümünü büyük bir gururla kutluyoruz” dedi.

“Ömrünü vatanına, milletine hizmet etmeye adamış milli şairimiz Mehmet Akif Ersoy’un bu uyanış destanında bir milletin yeniden dirilişi, yeniden tarih sahnesinde hak ettiği yeri alması ve şahlanmasının var” diyen Kaya, “Her kıtasında milletimizin cesareti, her mısrasında ecdadımızın kahramanlığı olan her kelimesinde ruhumuzu aydınlatan İstiklal Marşımız, milli bilincimizin ve hürriyet aşkımızın en berrak ifadesidir” ifadelerini kullandı.

“MİLLİ BİRLİK VE BERABERLİĞİMİZİ

DAİMA CANLI TUTACAKTIR”

Milletvekili Kaya, mesajına şu şekilde devam etti:

“Türk milletinin sahip olduğu yüksek karakteri, milli ve manevi değerleri en veciz sözlerle ifade ederek bayraklaştıran İstiklal Marşımız, milli birlik ve beraberlik duygularımızı daima canlı tutarak milletimize güç vermeye devam edecektir.

Türk milletinin vatansever bir evladı olan Mehmet Akif, Kurtuluş Savaşı’nın kazanılmasına yalnızca İstiklal Marşı’nı yazarak verdiği manevi güç ve motivasyonla değil; bizzat Anadolu’yu gezerek Milli Mücadele ruhunun Anadolu’ya yayılmasına çalışarak da destek olmuştur.

Bu düşüncelerle İstiklâl Marşımızın Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından kabulünün yıl dönümünde Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını, vatan şairi Mehmet Akif Ersoy’u, aziz şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi rahmet ve minnetle anıyorum.”

Editör: HABER MERKEZİ