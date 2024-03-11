Sivil İnisiyatif Emekliler Platformu tarafından ilki 28 Ocak'ta düzenlenen basın açıklamasının ardından ikincisi de dün Hürriyet Parkı’nda gerçekleştirdi.

Postane önünde düzenlenen ve CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız ile siyasi partilerin belediye başkan adayları, il ve merkez ilçe başkanlarının da destek verdiği basın açıklamasında konuşan Çorum Sivil İnisiyatif Emekliler Platformu Başkanı Murat Kırçı, emeklinin çay ocağına oturup çay içemeyecek ve simit yiyemeyecek duruma getirildiğini belirtti.

Türkiye’de geçmişte de ekonomik krizler yaşandığını ancak hiçbir zaman emeklinin ekmeğe muhtaç edilmediğini kaydeden Kırçı, çarşı-pazarın ateş yerine döndüğünü belirterek, “Marketlerde sepetlerimizi, pazarlarda filelerimizi dolduramaz, torunlarımıza bir çikolata alamaz hale geldik. Emeklilerin bu hale gelmesinin başlangıcı 2008 yılında çıkartılan yasadır. Bunun acısını yıllar sonra çekmeye başladık” dedi.



Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 2024 yılını “emekli yılı” ilan ettiğini belirten Kırçı, “Ben de diyorum ki emeklinin günü 31 Mart’tır. 22 yıldır iktidar olan bir hükümet maalesef emeklisi için muktedir olamamıştır. Ekonomik özgürlüklerimizi elde edebilmemiz için birlik ve beraberlik içinde olmamız lazım. Biz dilenci değiliz. Artık kandırılmak-aldatılmak istemiyoruz. Biz bu ülkenin emekçisiyiz. Bundan sonrada mücadelemize kaldığımız yerden devam edeceğiz” dedi.

Emeklilerin insanca yaşamayı hak ettiğini ve bu nedenle de kök maaş ifadesinin ortadan kaldırılması gerektiğini söyleyen Kırçı, “En düşük emekli maaşı asgari ücret kadar olmalıdır. Bayram ikramiyelerini en az birer maaş olarak talep ediyoruz” diyerek, konuşmasını sonlandırdı.