Restorasyon çalışmalarıyla yakından ilgilenen Başkan Aşgın, Ulucami’nin Cuma namazı ile ibadete tekrar açılması nedeniyle duydukları sevinci dile getirirken, Vakıflar Genel Müdürü Sinan Aksu başta olmak üzere emeği geçenlere teşekkür etti.

Başkan Aşgın sosyal medya hesabından da yaptığı açıklamada “Şehrimizin tarihi-simge yapılarından Ulu Camimizin restorasyonunun büyük bir titizlikle gerçekleşmesini sağlayan ve ibadete açılmasına öncülük eden Vakıflar Genel Müdürü dostumuz Sinan Aksu, Bölge Müdürümüz Sebahattin Erdoğan, restorasyonda görevli tüm personele ve tüm vakıf çalışanlarına şükranlarımı sunuyorum.” dedi.

Editör: UĞUR GÖRKEM