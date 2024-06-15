Milletvekili Kaya, sevgi, kardeşlik, hoşgörü ve yardımlaşma duygularının tazelenmesine vesile olan bayramların, geçmiş ile gelecek arasında güçlü bir bağ olduğunu belirterek, milli ve dini değerlerin, gelenek ve göreneklerin günden güne unutulduğu günlerde, bayramlar sayesinde insanların yardımlaşma ve dayanışma duygularının kuvvetlendiğini, birlik ve beraberlik şuurunun ise güçlendiğini vurguladı.

Milletvekili Kaya yayınladığın mesajın devamında şu ifadeleri kullandı. “Milletimizi manevi iklimiyle saran, ortak bir ruhla kaynaştıran ve kucaklaştıran bir Kurban Bayramı'nı daha hep birlikte karşılamanın mutluluğu ve heyecanı içindeyiz. Bayramlar bizleri aynı dinin, aynı inancın neşesinde birleştiren, iman kardeşliğinin tezahür sahneleridir. Bayramın sevincini, coşkusunu içimizde hissederek onun muştusunu gönüllerden gönüllere, evlerden evlere taşımalıyız. Evlerin canlı bayramları olan çocuklarımızı bayramın coşkusuyla tanıştırmalı, yaralı gönülleri, bitap düşmüş yürekleri onarmalı, yetimlerin, gariplerin, kimsesizlerin tebessümüyle bayramlarımızı aydınlatmalıyız.

Sevinçlerin ve mutlulukların paylaştıkça artığını, üzüntüler ve acıların da paylaşıldıkça azaldığını unutmamalı, küskünlükleri ve kırgınlıkları bir kenara bırakıp kucaklaşmalı, yardımlaşma ve dayanışmayı artırarak, kardeşlik duygularımızı güçlendirmeli, bayramlarımızı günün anlam ve önemine uygun olarak yaşamalıyız.

“BARIŞA HUZURA VE REFAHA

VESİLE OLMASINI DİLİYORUM”

Bu bayramda nasıl ki annelerimizi, babalarımızı, eşimizi, dostumuzu hatırlayacak, onların yanında olacak isek, aynı şekilde eşsiz fedakârlıklarını daima hissettiğimiz aziz şehitlerimizin ailelerini, çocuklarını ve kahraman gazilerimizi hatırlayarak, onların yanında olmalıyız.

Devletimiz vatandaşlarımızın Kurban Bayramı'nı huzur ve güven içerisinde geçirmelerini sağlamak amacıyla, ilgili kamu kurum ve kuruluşlarımız tarafından gerekli önlemler almıştır. Bayram sevincimizin bir hüzne dönüşmemesi için, seyahate çıkacak olanlar başta olmak üzere, tüm vatandaşlarımızdan trafikte azami derecede dikkatli olmalarını ve trafik kurallarına riayet etmelerini bekliyoruz.

Bu duygu ve düşüncelerle; hemşehrilerimin ve tüm İslam âleminin Kurban Bayramını en içten dileklerimle kutluyor, bu güzel bayram coşkusunun kardeşliğimizi daha da güçlendirmesini, hem aziz milletimiz, hem de tüm insanlık için barışa huzura ve refaha vesile olmasını diliyor, sevgi ve saygılarımı sunuyorum.

FİLİSTİN’İ UNUTMADI

Ne yazık ki bu Bayramı yüreğimiz buruk ve yaralı bir şekilde karşılıyoruz. Filistin’de , yaşanan ve dünyanın sessiz kaldığı vahşetler, yüreğimizi yangın yerine çevirdi. Mazlum Filistin halkının bombaların gölgesinde gireceği bu Kurban Bayramı, her platformda onların yanında olan ülkemiz ve milletimizin onurlu duruşuyla, böylesi bir vahşete sessiz kalanların ise utançla anılacağı bir gün olarak tarihe geçecek. Her zaman olduğu gibi bugün de yardımlarımız ve dualarımızla mazlumların yanındayız, yanında olmaya da devam edeceğiz”

Editör: HABER MERKEZİ