Sevgi, kardeşlik, hoşgörü ve yardımlaşma duygularının tazelenmesine vesile olan bayramların geçmiş ile gelecek arasında güçlü bir bağ olduğunu belirten Milletvekili Oğuzhan Kaya, milli ve dini değerlerin, gelenek ve göreneklerin günden güne unutulduğu günümüzde, bayramlar sayesinde insanlar arasındaki yardımlaşma ve dayanışma duygularının kuvvetlendiğini, birlik ve beraberlik şuurunun güçlendiğini kaydetti.

AK Parti Çorum Milletvekili Av. Oğuzhan Kaya, yayınladığı mesajda şu görüşlere yer verdi: “Milletimizi manevi iklimiyle saran, ortak bir ruhla kaynaştıran ve kucaklaştıran bir Kurban Bayramı'nı daha hep birlikte karşılamanın mutluluğu ve heyecanı içindeyiz. Bayramlar bizleri aynı dinin, aynı inancın neşesinde birleştiren, iman kardeşliğinin tezahür sahneleridir. Bayramın sevincini, coşkusunu içimizde hissederek onun muştusunu gönüllerden gönüllere, evlerden evlere taşımalıyız. Evlerin canlı bayramları olan çocuklarımızı bayramın coşkusuyla tanıştırmalı, yaralı gönülleri, bitap düşmüş yürekleri onarmalı, yetimlerin, gariplerin, kimsesizlerin tebessümüyle bayramlarımızı aydınlatmalıyız.

Sevinçlerin ve mutlulukların paylaştıkça artığını, üzüntüler ve acıların da paylaşıldıkça azaldığını unutmamalı, küskünlükleri ve kırgınlıkları bir kenara bırakıp kucaklaşmalı, yardımlaşma ve dayanışmayı artırarak, kardeşlik duygularımızı güçlendirmeli, bayramlarımızı günün anlam ve önemine uygun olarak yaşamalıyız. Bu bayramda nasıl ki annelerimizi, babalarımızı, eşimizi, dostumuzu hatırlayacak, onların yanında olacak isek, aynı şekilde eşsiz fedakârlıklarını daima hissettiğimiz aziz şehitlerimizin ailelerini, çocuklarını ve kahraman gazilerimizi hatırlayarak, onların yanında olmalıyız.

Kurban Bayramı'nı huzur ve güven içerisinde geçirmelerini sağlamak amacıyla, ilgili kamu kurum ve kuruluşlarımız tarafından gerekli önlemler alınmıştır. Bayram sevincimizin bir hüzne dönüşmemesi için, seyahate çıkacak olanlar başta olmak üzere, tüm vatandaşlarımızdan trafikte azami derecede dikkatli olmalarını ve trafik kurallarına riayet etmelerini bekliyoruz. Bu duygu ve düşüncelerle; Çorumlu hemşehrilerimin ve tüm İslam âleminin Kurban Bayramını en içten dileklerimle kutluyor, bu güzel bayram coşkusunun kardeşliğimizi daha da güçlendirmesini, hem aziz milletimiz, hem de tüm insanlık için barışa huzura ve refaha vesile olmasını diliyor, sevgi ve saygılarımı sunuyorum”

