Türkiye genelinde en sıcak günler yaşanırken Gaziantep'te de hava sıcaklığı 40 derecenin üzerine çıktı. Artan sıcaklıkla birlikte hayvanlarda sıcaktan bunalırken serinletmek için buzlu meyve ve et kokteyli yöntemleri uygulanıyor. Yırtıcı hayvanlar kategorisinde yer alan kaplan, aslan ve ayıların bulunduğu barınaklarda kışın ısınmaları sağlanırken, yazın kavurucu sıcaklarından ise serinlemeleri için havuzlar bulunuyor. Ayılar için özel hazırlanmış kokteyl içerisinde çilek, elma gibi mevsimlik meyveler dondurularak verilirken, kaplanların ve aslanların ise buzlu etler verilerek serinlemesi sağlanıyor. Diğer yandan filler, zebralar ve develer ise kurulan fıskiyeler ile veya hortumla günün belirli saatlerinde ıslatılarak serinletiliyor.

Hayvanları sıcak havada buzlu kokteyllerle serinlettiklerini söyleyen Doğal Hayatı Koruma Daire Başkanı Celal Özsöyler, "Şu anda havaların en sıcak olduğu aylardan birini yaşıyoruz. Bununla birlikte bizim bütün burada yaşayan canlılarımızın özellikle serinlemesi gereken ayılar, aslanlar, kaplanlar, leoparlar, jaguarlar ve sırtlanlar gibi hayvanların yaz aylarında barınaklarında mutlaka serinlemeleri için, suya girmeleri için havuzlar dizayn ettik. Çünkü doğal yaşam alanındaki gibi burada da sıcak havalarda suya giriyorlar. Gerektiği zamanda da havuzlara buz atarak serinletiyoruz. Bunun yanında özellikle deve kuşları, zürafalar ve filler ve develerimizi de hortumlarla su tutarak serinletiyoruz. Bunun yanında da hava çok sıcak olduğu zamanlarda aslanlara kaplanlara ve diğer yırtıcı hayvanlarımıza da buzlu et kokteyli veriyoruz. Bunları tavukları dondurarak hazırlıyoruz. Havuzlarına, bulundukları alana atarak yemelerini ve serinlemelerini sağlıyoruz. Ayılara ise meyve kokteyli ayarlıyoruz. Özellikle ayıların çok sevdiği armut, kiraz, elma, havuç, domates ve üzüm gibi meyvelerden bir kokteyl yapıyoruz ve sıcak havalarda onları serinletiyoruz" dedi.

YILDA 5 MİLYON KİŞİ ZİYARET EDİYOR

Hayvanat bahçesi hakkında bilgiler veren Özsöyler, "Burası Türkiye'nin en büyük, Avrupa'nın 3., dünyanın da 4. en büyük doğal yaşam parkı. Burada yaklaşık 350 türden 8 bin canlıyı misafir ediyoruz ve yılda yaklaşık 5 milyon kişi ziyaret ediyor. Türkiye'nin her tarafından olduğu gibi yurt dışından da ziyaretçilerimiz geliyor” diye konuştu

Editör: İHA AJANS