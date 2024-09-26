Adalet ve Kalkınma Partisi 27. Dönem Çorum Milletvekili Erol Kavuncu, Mülkiye Başmüfettişliği görevine atanan Vali Doç. Dr. Zülkif Dağlı’ya veda ziyaretinde bulundu.

Ziyaret sırasında Çorum adına birlikte yürütülen projelerle ilgili sohbet edildi. Kavuncu, Vali Dağlı’ya ilimize yaptığı hizmetlerden dolayı teşekkür ederek, yeni görevinde başarılar diledi.

Vali Dağlı’nın Çorum için sağladığı katkıların unutulmayacağını ifade eden Erol Kavuncu, kendisine yeni görevinde başarı dileklerini iletti.

Vali Zülkif Dağlı da Kavuncu’ya nazik ziyareti için teşekkür etti.

Editör: ÖMÜR SOYTEMİZ