5 yıllık parlamento döneminde “milletvekilinin ilk imzasının bulunduğu meclis soruşturması öngeleri”nde ve “milletvekilinin imzasının bulunduğu yazılı soru önergeleri”nde hiç imzası bulunmayan Kavuncu, muhalefet için “haçlılar”, “FETÖ”, “PKK”, “terör örgütlerinin adayları”, iktidar için ise “Türkiye sevdalıları” ve “ümmetin adayı” ifadelerini kullandı.

“Bu seçim zillet ittifakından zafer müjdesi bekleyen dışardaki haçlılar ile AK Parti’den zafer bekleyen mazlum coğrafyaların seçimi olacaktır. Bu seçim PKK, FETÖ gibi bilumum terör örgütlerinin adaylarının seçimi ile Türkiye sevdalılarının ve ümmetin adayının seçimi olacaktır” ifadelerini kullanan Kavuncu, Türkiye’de gelişimin, değişimin, dönüşümün ve büyümenin tek adresinin AK Parti olduğunu öne sürdü.

Ayasofya'yı açan, uçağını, İHA'ları, SİHA'ları, tankını, uçak gemilerini yapan, Karadeniz ve Akdeniz'deki hâkimiyetiyle doğalgazı bulan, 60 yıllık hayal olan kendi otomobilini üreten, uzaya uydu fırlatan Ak Parti olduğunu kaydeden Kavuncu, açıklamasında şu görüşleri bildirdi:

“FETÖ kuklasının ellerini kıran, Kandil'i bitirme noktasına getiren, aziz milletimizin asırlık beklentilerini ve hayallerini 20 yılda geçekleştiren, Cumhurbaşkanımız Sn. Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki AK Parti iktidarlarımızdır.

Artık geçmişte olduğu gibi başkalarının yazdığı senaryolarda figüran rolü biçilen bir ülke değiliz. Bu gün 'Dünya 5'ten büyüktür' ‘motto’suyla, Suriye'den Libya'ya, Doğu Akdeniz'den Dağlık Karabağ'a, Balkanlar’dan tüm Avrupa’ya, Afrika’ya kadar verdiğimiz adalet ve özgürlük mücadelesiyle destanlar yazan, dünyada insani yardımda bir numara olan bir Türkiye vardır.

Gelinen nokta itibariyle, bu zamana kadar yapılan yatırımların semeresini almaya başlayacağımız bir kavşak noktasındayız. Bin bir emekle belli bir olgunluğa erişen projelerin meyvelerini toplayacağımız bir döneme giriyoruz. Ya büyük hedeflerimize ulaşıp, ülkemizin demokrasi ve kalkınma kazanımlarını koruyarak Türkiye Yüzyılını başlatacağız, ya da, ilmek ilmek örülen bu projelerin, basiretsiz, beceriksiz, hepsinden daha vahimi, ihanet odaklarının elinde heba edildiğini seyredeceğiz. Zira karşımızdaki ‘7’li maşa’, maalesef ülkenin bölünmesine kadar gidecek her yolu mubah görerek, koltuk sevdasına düşecek kadar ihanet içerisindedir.

Güçlü ve geleceği aydınlık bir Türkiye’nin tek teminatı AK Parti ve Cumhur İttifakı’dır. Hizmetlerin, yatırımların devam etmesi, 21 yıllık kazanımların daha ileri taşınması, istikrarın sürmesi ülkemizin büyümesi ve şahlanış dönemimiz Türkiye Yüzyıl’ını başlatmak için 14 Mayısta sandıktan zaferle çıkmak mecburiyetindeyiz

Bu bilinç ve anlayışla bizler görev değişimlerini hizmette bir bayrak yarışı olarak görüyor, kutlu davamız için her zaman Cumhurbaşkanımız Sn Recep Tayyip Erdoğan’ın, partimizin, teşkilatlarımızın, adaylarımızın yanlarında olduğumuzu ifade ediyoruz. Vatanına, milletine, değerlerine bağlı her bir ferdimizin de aziz milletimize hizmet ve eser kazandırmak için ömrünü vakfeden Sn Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın arkasından yürüyerek amasız/fakatsız destek vereceğini biliyoruz.

Bağımsızlığı uğruna gözünü kırpmadan canını feda eden aziz milletimiz, ülkemizin bölünmesi ve yönetimin Kandil'e teslim edilmesine, ihanet şebekesi FETÖ ye meşruiyyet kazandırılmasına, ekonominin IMF'ye bağlanmasına asla müsaade etmeyecektir. Dünyanın her yerinde zaferlerimiz için ellerini, gönüllerini, dudaklarını duaya açan dost ve kardeşlerimizin desteği bizlerledir.

“Sefer bizden, zafer Allah’tandır” düsturuyla bu seçimde de aziz milletimizin desteğine, tertemiz oylarına talibiz. Asil, necip milletimizin engin ferasetine güveniyoruz. Biliyoruz ki istiklaline ve istikbaline uzanan kirli elleri son 16 seçimde olduğu gibi gene sandığa gömecek, yüz karası siyaset müsveddelerinin tabutuna son çiviyi de çakacak, tarihin çöp sepetine atacaktır.” (Haber Merkezi)