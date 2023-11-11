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Erol Kavuncu, katil İsrail’in Filistin’de kadın, çocuk demeden yaptığı sivil katliamlara tepki gösterirken, Gazze halkının zalimlere karşı Kuvâ-yi Milliye hareketi başlattığını duyurdu.

Konu ile ilgili sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Kavuncu şu görüşlere yer verdi: “

Filistin, Gazze’de dünyanın en zalim! savaşı! yapılmıyor...!!!

Çünkü bu bir savaş değil ...!!!

Çünkü savaş, taraf ya da taraflar arasında olur ...!!!

Bir tarafta dünyanın en güçlü, en zalim ... devlet ve devletleri var, diğer tarafta, yıllardır kendi öz yurdunda, topraklarında, esir, köle ... muamelesi gören ve gelinen nokta itibariyle yok edilmekle karşı karşıya olan bir halk bir millet, bir "Kuvvayı Milliye" hareketi var ...!!!

Diğer taraftan, dün akşam TRT HABER kanalında, yıllardır ABD de yaşayan TRT HABER Washington muhabiri/temsilcisi Tuna Şanlı korkunç bir haber/bilgi paylaştı !!!

Dedi ki; Şu an, haber alma kanallarının bu kadar açık ... olduğu bu devirde, ABD de yapılan yalan haber bombardımanı ... nedeniyle, ABD halkının çok büyük bölümü, "zavallı İsrail’in kendi topraklarında, Filistin, Gazze de "terörist Hamas'ın, Filistin devletinin" uçakları, tankları, topları, füzleeryle savaşıyor, masum halkını korumaya çalışıyor... zannediyor ... dedi...!!!

İsrail en acımasız, en zalim, en korkunç ... şekilde kudurmuşçasına ... her türlü savaş, öldürme, yok etme ... silahlarını da kullanarak saldırıyor, bütün insanlığı..., "ilahi adaleti", bir kıyamete, bir kıyamet savaşına zorluyor ...!!!”