Merkez Köy Muhtarları Derneği Başkanı Hacı Koca’nın da hazır bulunduğu ziyarette Kavuncu, Ziraat Odalarının bilinçli ve sürdürülebilir tarım anlayışının yaygınlaştırılması, gıda güvenliğinin sağlanması ve üretimin çeşitlendirilerek artırılması noktasında çiftçilerin en büyük destekçisi olduğunu vurguladı.

Kavuncu, “Ziraat odalarımız yeniden büyük ve güçlü Türkiye’nin inşasına omuz veren mesai arkadaşlarımızdır. Onların fikirleri, düşünceleri ve önerileri çiftçilerimiz ve tarımsal üretimde yapacağımız çalışmaların rotasını belirlemektedir” dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde ülke çapında sürdürülen tarım politikalarının altını çizen Kavuncu, “Kendi kendine yeten ve ihtiyaç fazlası ürünler ihraç eden bir ülke olmak hedefimiz. Bu topraklar için alın teri döken, ürettikleriyle sofralarımızı bereketlendiren, ekonomiye katkı sunan çiftçi kardeşlerimizin her zaman yanında olacağız” ifadelerini kullandı.

Merkez Köy Muhtarları Derneği Başkanı Hacı Koca da, yeni seçilen Ziraat Odası Başkanı Adem Özdemir ve Yönetim Kurulu Üyelerine başarılar diledi.