Çorum’un köklü sanayi kuruluşlarından Kavukçu Grubu bünyesindeki Ulaş Gıda, Türkiye İhracatçılar Meclisi’nin belirlediği 2022 yılının ilk 1000 ihracatçı kuruluşu arasında 241. sırada yer aldı. Ulaş Gıda, 116.9 milyon dolarlık ihracatı ile değirmencilik sektörünün ise ihracat şampiyonu oldu.

TİM’in “Türkiye’nin İlk 1000 İhracatçı Araştırması”nda gerek geneldeki sıralaması, gerekse sektöründeki birinciliği ile Çorum’un yüzünü ağartan Ulaş Gıda, ağırlıklı olarak Latin Amerika ve Afrika olmak üzere dünyanın dört bir yanına ve Birleşmiş Milletler Gıda Programı’na buğday unu ihraç ediyor.