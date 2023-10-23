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Gülabibey Mahallesi Fevzi Çakmak 19. Sokak üzerinde bulunan bir parkta Kamil Ö.(42) ile Yunus T.(19) arasında bir nedenle tartışma çıktı.



Tartışmanın kavgaya dönmesi üzerine Kamil Ö., karnına ve kollarına aldığı bıçak darbeleri ile yaralandı.

Gülabibey Mahallesi Sanayi 2. Sokak’ta bulunan eski bakırcılar çarşısı civarında ise alacak verecek nedeni ile husumetli olan Soner U.(22) ile Atalay K.(19), konuşmak için bir araya geldi.



Tartışmaya başlayan ikili arasında çıkan kavgada Soner u., vücuduna aldığı bıçak darbesi ile yaralandı.

Yaralılar sağlık ekiplerince yapılan müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Her iki olayın zanlıları ise polis ekiplerince yakalanarak göz altına alındı.