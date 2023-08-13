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İşyerinin açılışına; CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız, Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Yağbat, CHP İl Başkanı Ümit Er, CHP Merkez İlçe Başkanı Ulaş Tokgöz, Osmancık Belediye Başkanı Ahmet Gelgör, TSO Başkanı Çetin Başaranhıncal, ÇESOB Başkanı Recep Gür, Hitit Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Erdoğan Çerikçi, Berberler, Kuaförler ve Güzellik Salonu İşletmecileri Esnaf Odası Başkanı Aşkın Çağlayan ile çok sayıda davetli katıldı.

Dualar eşliğinde gerçekleştirilen açılışın ardından ise davetlilere çeşitli ikramlarda bulunuldu.

Katre Takı & Aksesuar Sahibi Cemregül Elmacı, takı aksesuar, doğal taş ve hobi malzemeleri üzerine açtığı iş yerinde hafta içi müşterilerine hizmet vereceklerini, hafta sonları ise workshop ile takı ve doğal taş çalışmaları yapacaklarını söyledi.

Cemregül Elmacı ayrıca, hem yetişkinler için hem de çocuklar için takı terapi merkezi olarak ta faaliyet göstereceklerini kaydetti.