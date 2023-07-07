Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı'na göre; Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Karar'ın (a) bendinde kapsamı belirtilen mal ve hizmetlere uygulanan yüzde 18'lik KDV, yüzde 20 çıkarılırken (b) bendinde kapsamı belirtilen mal ve hizmetlere uygulanan yüzde 8'lik KDV ise yüzde 10 olarak yeniden belirlendi.

Yolcu beraberinde getirilen telefon kullanım izin harcı 20 bin Türk Lirası olarak yeniden belirlendi

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararına göre; 02.07.1964 tarihli 492 sayılı Harçlar Kanuna bağlı (9) sayılı tarife “Sürücü belgesi harçları” başlıklı bölümü hariç olmak üzere tarifelerde uygulanan maktu harç tutarı yüzde 50 oranında artırıldı. Karar ile birlikte yolcu beraberinde getirilen telefon kullanım izin harcı 20 bin Türk Lirası olarak yeniden belirlendi.