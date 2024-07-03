Sivas katliamının 31., Çorum katliamının da 44. yıldönümü nedeniyle bir açıklama yapan CHP İl Başkanı Dinçer Solmaz, katliamlarda hayatını kaybeden tüm canları saygıyla andıklarını ifade etti.

“KARANLIKLARIN AYDINLATILMASI,

DEMOKRASİYİ, BARIŞI GÜÇLÜ KILAR”

1980 yılında gerçekleştirilen ve tarihin en acı olayları arasında yer alan Çorum katliamı dosyalarının bir bütün halinde yeniden açılmasını, gerçek sorumluların yargı önüne çıkarılmasını ya da tespit edilmesini, olayın tüm yönleriyle aydınlatılmasını isteyen Solmaz, tarihiyle yüzleşmeyen toplumların demokrasi ve ortak bir geleceği inşa edemeyeceğini kaydetti.

Solmaz, “Acı olayların yeniden yaşanmaması, toplumsal ve mezhepsel farklılıkların yeni çatışmalarda kullanılmaması için 57 kişinin katledilerek öldürüldüğü 1980 Çorum katliamını unutmamamız gerekir. Aynı şekilde 37 kişinin yakılarak katledildiği Sivas Madımak olayı da tüm yönleriyle aydınlatılmalıdır” şeklinde açıklamada bulundu.

“BARIŞ ANITI YAPTIRALIM,

ACILARDAN DERS ALALIM”

Çorum katliamında kendisi de yakınlarını kaybeden ve bu acıları bizzat yaşayan Dinçer Solmaz, yaşanan acıların unutulmaması ve tekrar yaşanmaması için “barış anıtı” yapılmasını talep etti.

Bu toprakların barış ve kardeşliğin hakim olduğu, çekilen onca acılara rağmen farklılıkların zenginlik kabul edildiği, tüm inançlara saygı duyulduğu topraklar olduğunun altını çizen Solmaz, “Amacımız yaşanan acıları unutturmamak ve unutmamaktır” ifadesini kullandı.

“İNSANLIĞA KARŞI İŞLENEN

SUÇLARDA ZAMANAŞIMI OLMAZ”

Solmaz, Çorum katliamının aradan geçen 44 yıla rağmen aydınlatılamadığını ve sorumlarının cezalandırılamadığını, bu durumun insanlığın yüreğini burktuğunu sözlerine ekleyerek, “gerçek sorumlular hak ettikleri cezalara çarptırılmadığı sürece tüm insanlığın vicdanı kanayacaktır. Acılarla dolu yakın tarihimiz gösterdi ki; barış içinde, bir arada yaşayabilmemizin tek güvencesi güçlü, ayıpsız, eksiksiz bir demokrasidir. O güzel günleri ellerimizle kuracağız. Çocuklarımızın kalbine kardeşlik, merhamet, saygı, sevgi ve adalet duygularının tohumlarını ekmeliyiz. Bu sayede kardeşliğimizi, birliğimizi, dirliğimizi yeniden sağlayabiliriz.

Çorum’un kardeşliğine, sevgisine ve birlikteliğine sıkılan kurşunlar son bulsun. Yaşasın barış, yaşasın kardeşlik, yaşasın sevgi” diye konuştu.

Solmaz, zaman aşımına uğrayan Çorum, Sivas ve Maraş katliamı dosyalarının yeniden açılmasını talep etti.

Editör: KEMAL YOLYAPAR