Edinilen bilgilere göre, kent merkezinde asayiş ve güvenliğin sağlanması amacıyla, Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı birimlerce yürütülen görevler kapsamında; haklarında çeşitli mahkemelerce yakalama kararı bulunan ve kayıp olduklarına dair müracaatta bulunulan şahıslara yönelik yapılan araştırmalar ve çalışmalar neticesinde 1 kasten öldürme, 1 yağma ve 4 hırsızlık suçları olmak üzere toplamda 21 şahıs yakalandı.

Ayrıca kayıp olduklarına dair müracaatta bulunulan 3 kadın ve 4 erkek şahıs bulunurken, 2 kadın ve 3 erkek şahıs bulunarak ailelerine teslim edildi. 1 kadın ve 1 erkek şahsın aranması çalışmalarına devam ediliyor.

Editör: BÜLENT USLU