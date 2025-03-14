Kastamonu Ekrem İmamoğlu buluşmasına Çorum’dan 5 otobüs ve özel araçlarla kitlesel bir katılım sağlandı. CHP Çorum İl Örgütü, parti üyelerini ve vatandaşları, miting için Kastamonu’ya götürdü. CHP İl Başkanı Av. Dinçer Solmaz, Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız, Merkez İlçe Başkanı Av. Utku Ulaş Taşar, İl Kadın Kolları Başkanı Özlem Güngör, Merkez İlçe Kadın Kolları Başkanı Serap Meriç, İl Gençlik Kolları Başkanı Arzum Meryem Akdoğan, Merkez İlçe Gençlik Kolları Başkanı Kıvanç Azman, Halk-Lis İl Başkanı Benan Sir, İl ve Merkez İlçe Yönetim Kurulu Üyeleri, İlçe Başkanları, İl Genel Meclis Üyeleri, Belediye Meclisi Üyeleri, sivil toplum kuruluşlarının yöneticileri ile partililer, 5 otobüs ve özel araçlarla Kastamonu’ya çıkarma yaptı.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun Kuzeykent Kapalı Pazar Yerinde düzenlenen mitingine katılan partililer ve vatandaşlar, coşku dolu bir buluşmaya imza attı.

“PAZARI KURDUK, OYUNLARINI BOZDUK”

Çorum heyeti, tüm engelleme girişimlerine karşılık mitingin coşku içerisinde geçtiğini ifade etti.

Mitingi sosyal medya hesabından değerlendiren İmamoğlu, “Pazarı kurduk, oyunlarını bozduk. Artık ne yapsalar boş, Cumhuriyet Halk Partisi güçlü bir demokrasi örneği ortaya koyacak. 23 Mart’ta Cumhurbaşkanı Adaylığı için önseçim yapacak ve bu iktidarı evine yollayacak sürecin ilk adımını atacak” dedi.

CHP Çorum İl Başkanı Av. Dinçer Solmaz ise “Cumhurbaşkanı adayımız Sayın Ekrem İmamoğlu’nu Kastamonu’da karşıladık. Her şey çok güzel olacak” ifadesini kullandı.

Dinçer Solmaz, miting öncesi ve sonrası parti yetkilileri, milletvekilleri, belediye başkanları ile de görüşme yaparak gündemi değerlendirdi.

Editör: ÖMÜR SOYTEMİZ