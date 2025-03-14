Meşhur Kebapçı İbrahim Usta’nın mekanında gerçekleşen programa, kentte faaliyet gösteren birçok internet medyası ve radyo temsilcisi de katıldı. Meslektaşlar, iftar vesilesiyle bir araya gelerek dayanışma ve birlik mesajları verdi.

Samimi bir atmosferde geçen programda, gazetecilik mesleğinin gelişimi ve yerel basının yaşadığı zorluklar üzerine sohbetler edildi. Dernek yetkilileri, bu tür etkinliklerin meslektaşlar arasındaki bağları güçlendirdiğini belirterek, ilerleyen süreçte benzer organizasyonların devam edeceğini ifade etti.

Editör: SELDA FINDIK