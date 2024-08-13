Maça ilk 11’de başlayan iki futbolcudan Kabongo Kasongo sol arka adalesinde yaşadığı sorunun yanı sıra 40.dakikada ikili mücadele sırasında düşüp kafasını saha kenarındaki reklam panosuna çarptıktan sonra maça devam edemedi. 43.dakikada yerini Thomas Verheydt’a bırakan Kongolu golcünün adalesinde yırtık olmasından şüphe ediliyor.

70.dakikada yerini Eren Karadağ’a bırakan Suat Kaya’nın ise kasığında bir sorun bulunduğu ve yırtık olmasından şüphe edildiği belirtildi.

İki futbolcunun da durumları çekilecek MR sonuçlarına göre netlik kazanacak.