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Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre, geçen ay 3 milyar 172 milyon 87 bin dolarlık ihracata imza atan otomotiv endüstrisini, 2 milyar 878 milyon 850 bin dolarla kimyevi maddeler ve mamulleri, 1 milyar 432 milyon 47 bin dolarla hazır giyim ve konfeksiyon sektörü takip etti.

Kasım ayında geçen yılın aynı dönemine göre en fazla ihracat artışı yüzde 372 ile gemi yat ve hizmetlerinde gerçekleşti.

Geçen ay, Türkiye'nin toplam ihracatının yüzde 70,4'ünü gerçekleştiren sanayi grubunda yüzde 5 artışla 16 milyar 204 milyon 542 bin dolarlık ihracat yapıldı.

Toplam ihracatın yüzde 14,5'ini oluşturan tarım grubunda yüzde 0,8 yükselişle 3 milyar 342 milyon 917 bin dolarlık, yüzde 2,1 pay alan madencilik grubunda yüzde 4 azalışla 483 milyon 272 bin dolarlık ihracat gerçekleşti.

EN FAZLA İHRACAT ALMANYA'YA YAPILDI

Kasım ayında en fazla ihracat yapılan ülkeler sıralamasında zirvede 1 milyar 512 milyon 403 bin dolarla Almanya yer alırken, onu, 1 milyar 124 milyon 219 bin dolarla Birleşik Arap Emirlikleri, 1 milyar 67 milyon 992 bin dolarla ABD takip etti.

Geçen ay en çok ihracat yapan ilk 3 il sırasıyla 8 milyar 719 milyon 808 bin dolarla İstanbul, 1 milyar 654 milyon 667 bin dolarla Kocaeli, 1 milyar 493 milyon 704 bin dolarla Bursa oldu.

KİMYA SEKTÖRÜ EN ÇOK İHRACAT YAPAN İKİNCİ SEKTÖR

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre, 2,8 milyar dolarlık ihracat gerçekleştiren kimya sektörü kasımda en çok ihracat yapan ikinci sektör oldu.

İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği'nden (İKMİB) yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen İKMİB Yönetim Kurulu Başkanı Adil Pelister, sektörün ihracat verilerini değerlendirerek, şunları kaydetti:

"Kasımda kimya sektörümüz yüzde 11,9 artışla 2,8 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirdi ve ülkemiz ihracatından yüzde 12,5 pay aldı. Sektörümüzün ocak-kasım dönemi ihracatı ise 28 milyar dolara ulaştı. Bu yıl hem ülkemiz açısından hem de küresel ekonomi olarak zorlu bir yıl oldu. Buna rağmen yılın son çeyreğinde geçen yıla göre artış performansı gösteren kimya sektörümüzün yıl sonu ihracatında 30 milyar doları geçmesini bekliyoruz. Geçen yılki 33,6 milyar dolarlık ihracat rekorumuzdan sonra bu yıl tüm zorlu koşullara rağmen 30 milyar dolar rakamının üzerine çıkacak olmak oldukça önemli. Biz de İKMİB olarak düzenlediğimiz fuar milli katılım organizasyonları, ticaret ve alım heyetleri, UR-GE projeleri ile sektörümüzün ihracatının artmasına ve yeni pazar edinmelerine katkı sağlamaya devam edeceğiz."