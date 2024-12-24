Çorum Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (ASKF) Başkanı Ferhat Arıcı, AK Parti Çorum 7.Olağan Gençlik Kolları Kongresi içen Çorum’a gelen 66.Hükümet Gençlik ve Spor Bakanı, Ak Parti İzmir Milletvekili Mehmet Muharrem Kasapoğlu’na Ahlatcı Çorum FK forması hediye etti.

ASKF Başkanı Arıcı, bakanlığı döneminde, spor kulüplerinin şu anda aktif olarak kullandığı spor tesislerinin Çorum’a kazandırılmasındaki katkılarından dolayı Kasapoğlu’na teşekkür edip 19 numaralı Ahlatcı Çorum FK forması hediye etti.