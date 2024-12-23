Trendyol 1.Lig'in 17.haftasında sahasında Türkiye'nin köklü camialarından biri olan Ankaragücü ile son dakikada yediği golle 1-1 berabere kalan Ahlatcı Çorum FK'da daha önceki iç saha kayıplarında olduğu gibi bu maçın faturası da Teknik Direktör Serkan Özbalta'ya kesildi. Her ne kadar tribünde Serkan Özbalta aleyhine Amedspor maçında olduğu gibi olumsuz tezahüratlar yapılmasa da özellikle sosyal medyada yoğun eleştiri vardı.

Deneyimli teknik adama yapılan eleştirilerin başlıkları şu şekilde;

1 –OYUNA GEÇ MÜDAHALE

Teknik Direktör Serkan Özbalta'ya yapılan eleştirilerin başında oyuna geç müdahale etmesi geliyor. Kırmızı-Siyahlı taraftarlar özellikle son iç sahada oynanan Amedspor ve Ankaragücü maçlarında takımlarının 1-0 öne geçmesine rağmen Özbalta'nın orta sahadaki ve hücumdaki dinamizmi arttırmak adına hamleyi geç yaptığına vurdu yaptı.

2-GERALDO’YA SABIR

Taraftarların son haftalarda deneyimli teknik adamı eleştirdiği bir diğer konu ise Geraldo'ya gösterdiği sabır. Hücum oyuncusu olmasına rağmen bu sezon skora pek katkısı olmayan tecrübeli futbolcunun kötü oyununa rağmen her hafta ilk 11'de sahaya sürmesi de taraftarın tepkisine neden oldu.

3-İÇ SAHADA KORKAK OYUN

Çorum FK'ya gönül veren taraftarların Özbalta'yı eleştirdiği bir diğer konu başlığı ise iç sahada cesur futboldan ziyade korkak futbolu tercih etmesi oldu. Son oynanan Ankaragücü maçında takımlarının 1-0 önde olmasına rağmen 10 kişi kalmış rakibe karşı bile skoru korumaya yönelik bir futbol ortaya koyması tepkileri de beraberinde getirdi. Bazı taraftar gruplarında 1-0'dan sonra takımın vites arttırıp 2.golü bulması yönündeydi.

4-SİSTEMİ BOZMAMAK

Deneyimli teknik adama yapılan eleştiriler arasında sistemi bozmaması iç saha, dış saha farketmeksizin aynı sistemle oynaması da vardı. Futbolu çok iyi bildiğini iddia eden bir grup taraftar Çorum FK'nın en azından iç sahada 3'lü savunma ile oynayıp devamlı hücumu düşünmesi gerektiğine vurgu yaptı.