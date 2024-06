Elazığ'da bayramda kestirdikleri kurbanlıkları ya da dağıtılan kurban etlerini uzman ellerde pirzola, bonfile ya da kıyma olarak hazırlatmak isteyen vatandaşlar kasapların yolunu tuttu. Kasaplar, Kurban Bayramı için dolaplarındaki etleri boşaltarak müşterilerin taleplerine cevap vermeye başladı. Evlerinde makinesi olmayan ve kurbanlık etlerini kıyma olarak değerlendirmek isteyenler kasap dükkanlarında yoğunluk oluşturdu. Bazı vatandaşlar birkaç kilo et getirirken, bazılarının onlarca kilo eti makinede çektirdiği görüldü.

Yeni Mahalle'deki mahalle kasabı Murat Kırgız, ''Geçen seneye göre bu sene artış var. Çünkü küçük baş hayvan hisse fiyatları ile büyük baş fiyatlarına yakın olduğu için bu sene biraz artış var. Gelen müşteri kuşbaşı, kıyma ve biftek istiyor. Bir tam danayı her türlü değerlendirmek istiyorlar. Görüldüğü üzere sabahtan beri yoğun bir şekilde çalışıyoruz. Biz normalde de çok yoğunuz. Ancak Kurban Bayramı'ndan dolayı sabah saat 06:30'da mesaiye başlıyoruz, gece 23:30'a kadar mesai devam ediyor” dedi.

Sırada bekleyen vatandaşlardan Mustafa Can, ''Öncelikle tüm İslam aleminin bayramı mübarek olsun. Kemikli et ve kıyma doğrayıp götüreceğiz. Kurbanımızı kestik, gereken yerlere dağıttık kalanı da evimize götürecek şekilde buraya getirdik. Kasaplarda yoğunluk var. Sağ olsunlar işlerimizi görüyorlar” diye konuştu.

Kasaba babasıyla birlikte etlerini çektirmeye gelen 10 yaşındaki Yusuf Mert Sarı ise "Kurban Bayramı'ndayız. Babam ile beraber kıyma çektirmeye geldik. Herkesin bayramını kutluyorum. Gazze'deki çocukların da bayramını kutluyorum. Allah, onlara yardım etsin” şeklinde konuştu.

