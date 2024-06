Siyasi parti temsilcileri, Ramazan Bayramı dolayısıyla AK Parti'ye ayrı ayrı ziyarette bulundu. Ziyaretçiler AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Belgin Uygur ve beraberindeki heyet tarafından karşılandı. AK Parti'nin ilk ziyaretçileri, CHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yavuzyılmaz ve heyeti oldu. Bayram tebriklerinin dile getirilmesinin ardından konuşan Belgin Uygur, Gazze'de yine devam eden bir soykırımın aslında gölgesi altında bayramı yine buruk bir şekilde idrak ettiklerini belirtti.

Gazze'de sivil, kadın ve çocuk olmak üzere 37 bin kişinin bir soykırıma uğradığını aktaran Uygur, “Tabii ki Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, bu soykırımın bir an önce durması için hem uluslararası hukuk mecrasında hem insani yardım noktasında hem Filistin'de iki devletli bir çözümün bir an önce gerçekleşmesi Filistin Devleti'nin tanınması noktasında bir an önce ateşkesin gerçekleşmesi noktasında bütün çalışmalarımıza devam ediyoruz. Bu vesileyle inşallah bu bayram da oradaki soykırımın, vahşetin bulmasına vesile olsun. Bütün mazlum coğrafyalardaki kardeşlerimizin, insanların kurtuluşuna huzur ve esenliğine, güvenliğine inşallah vesile olsun diyorum” diye konuştu.

Hem Türkiye'de hem dünyada bayramların bayram tadında yaşanması dileğini ifade eden Yavuzyılmaz, “Ancak çeşitli nedenlerle öncelikle ekonomik sorunlar nedeniyle maalesef vatandaşlarımızın büyük çoğunluğu bu 'hani eski bayramlar vardı ya' diye başlayan cümleleri kurmak durumunda kalıyorlar. Özellikle dedeler, babaanneler, nineler ellerini öpmeye gelen küçük çocuklara bir harçlık verebilmek istiyorlar. Ancak ülkemizin içinde bulunduğu derin ekonomik kriz nedeniyle şu anda evet belki küçük bir azınlık tatil beldelerine ulaşabiliyor. Belki AVM'leri doldurabiliyor. Ama büyük çoğunluk maalesef asgari ücretlinin bu düşük seviyesi, en düşük emekli aylığının geçinebilme sınırının çok altında olması nedeniyle çok büyük bir sıkıntının içindeler. Dolayısıyla bayramları daha güzel yaşayabilmek için herkesin yüzündeki daha fazla gülücükler açsın o çocukların yüzünde bir tebessüm olabilmek için mutlaka Türkiye'nin ekonomik sorunlarını çözmesi gerekiyor” ifadelerini kullandı.

Gazze konusunda CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in dünya liderlerine yaptığı çağrı ve onlara gönderdiği mektuplar olduğunu hatırlatan Yavuzyılmaz, “Filistin'in tanınması için bu noktada yoğun bir uluslararası diplomasiyi de Genel Başkanımız yürütüyor. Yani 'söz uçar yazı kalır' sözünden hareketle Genel Başkanımız uluslararası alanda tarihe geçen mektuplarını liderlere gönderdi karşılık da bulmaya başladı. Ümit ediyorum ki Filistin'in tanınmasının daha geniş ülke sayısına ulaşmasıyla birlikte mevcut yaşanan bu büyük sorunun ortadan kalkmasına da katkı verilmiş olacaktır diye düşünüyorum” dedi.

Açık iletişimin olması çok önemli olduğunu bildiren Yavuzyılmaz, “Özellikle siyasi parti liderlerinin birbirine olan yaklaşımları, üslupları toplum katmanlarına da yayılıp o daha barış içinde, daha mutluluk içinde, kardeşlik duygularını yükselterek daha güzel bir toplumsal birlikteliği ortaya çıkaracaktır. Siyasi rakibiz. Biz son yerel seçimlerin birinci partisiyiz o nedenle de daha büyük bir heyecanla siyasetin içinde yer alıyoruz. Genel Başkanımızın başlattığı adımları da siyasi partilerin birbiriyle daha fazla diyalog içinde olması Gerektiğinden hareketle bu adımlar konusunda da yoğun bir çalışma içindeyiz” ifadelerine yer verdi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Yavuzyılmaz'ın konuşmalarından dolayı kendisine söz hakkı doğduğunu belirten Uygur, “Beraberliğin, dayanışmanın, kardeşliğin aslında o duyguların en yüksekte yaşandığı zaman dilimlerinden bir tanesi. Malum koronavirüs nedeniyle birbirimize telefonla ancak ya da online olarak temas kurabildiğimiz, uzunca bir süreden geçtik. Bayramları bu bayram gibi kutlayamadık. Cenazelerimiz, birbirimizin acı gününü, mutlu gününü gerektiği gibi paylaşamadık maalesef. Tabii ki bu sürecin arkasından gelen Ukrayna-Rusya savaşının onun arkasından hemen 11 ilimizi büyük bir yıkıma uğratan o 2 büyük depremin malum ekonomik etkilerini tabii ki hem ülkemiz hem bütün dünyada olduğu gibi aslına bakarsanız hem ülkemiz, hem milletimiz maalesef hem enflasyon oranıyla hem fiyat artışları noktasında etkilendi. Ama biz AK Parti iktidarı olarak Cumhur İttifakı olarak bizim kadro nasıl 2002 Türkiye'sini biz nasıl bir tabloyla devralıp nereden nereye getirdiysek Sayın Cumhurbaşkanımız defalarca ifade ediyor. Her söyleminde, her mecrada 'biz vatandaşımızı enflasyona ezdirmeyeceğiz.' Bu noktada vatandaşımızın şartlarının gelişmesi noktasında devlet bütün imkanını kullandı. Bundan sonra da kullanmaya devam edecek. Vatandaşımızın bu refah seviyesinin düşmemesi noktasında bu süreçte de inşallah ekonomik anlamda olumlu veriler gelmeye başladı. Uyguladığımız ekonomik politikanın vatandaşımıza yansıyan olumlu etkilerini görmeye başladık. Bizim kadrolarımız buna muktedir bizim bu noktada irademiz de var, kabiliyetimiz de var. Allah'ın izniyle vatandaşımızın refah seviyesini yükseltme noktasında, hayat pahalılığından en az düzeyde etkilenme noktasında ya da durdurma noktasında biz bütün gayretimizle, mücadelemizle tabii ki devam edeceğiz. İnşallah bu bayram yine hayırlara vesile olsun. Ben tekrar ziyaretiniz için çok teşekkür ediyorum. Biz Cumhur İttifakı olarak güçlü ve büyük Türkiye yolunda ülkemizi ve 85 milyon her bir ferdimizi Türk Yüzyılı'na taşımak için bütün gayretimizle, tabii ki milletimizin desteğiyle devam edeceğiz” diye konuştu.

Yavuzyılmaz ise asgari ücrete iyileştirme yapılması konusunda vatandaşın büyük bir beklentisi olduğunu kaydetti ve bu konuda sahada olacaklarını belirtti.

MHP'DEN AK PARTİ'YE ZİYARET

AK Parti'nin ikinci konukları MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz başkanlığındaki heyet oldu. Heyetlerin karşılıklı bayram tebriklerinde bulunmasının ardından konuşan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Uygur dün Babalar Günü olduğunu hatırlatarak tüm babaların gününü tebrik etti.

Gazze'de soykırımın devam ettiğini vurgulayan Uygur, “Gazze'de maalesef yine bütün dünyanın gözü önünde bir soykırım katliamı halen devam ediyor. 37 bin kadın, çocuk, sivil hayatını kaybetti. İnşallah bu bayram bütün mazlum coğrafyalarda olduğu gibi Gazze'nin de kurtuluşuna vesile olsun. Biz tabii Cumhurbaşkanımızın liderliğinde uluslararası platforma da başta olmak üzere her zeminde ilk günden itibaren oradaki soykırımın, vahşetin durdurulması noktasında en sesle haykırmaya devam ettik bundan sonrada da devam edeceğiz. Hem insani yardım noktasında hem ticaretin durdurulması noktasında hem o soykırım suçunun yargılanması noktasında hem orada iki devletli bir çözümün aslında Filistin Devleti'nin sağlanması noktasında” ifadelerini kullandı.

Uygur, ilkeler etrafında toplanan ve birlikteliği olan Cumhur İttifakı olarak Türkiye'yi Türk Yüzyılı'na ülkeyi ulaştırmak için yol yürümeye devam edeceklerini vurguladı.

Gazze konusunda partileri olarak, sonuna kadar Cumhurbaşkanı'nın ve hükümetin attığı adımların bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da arkasında olacaklarını vurgulayan Durmaz ise, "Cumhur İttifakı dimdik ayaktadır ve Türkiye'nin meselelerine sahip çıkma noktasında en küçük bir tereddüt söz konusu değildir. Seçimleri geride bıraktık. Bir istikrar sürecini inşallah Türkiye'nin meselelerini ve yakın coğrafyamızdaki sorunları için bir fırsata dönüştürmek gereklidir. Bu yönde atılacak olan adımlara elbette sonuna kadar destek olacağız. İnşallah Rabbim ülkemize, milletimize, devletimize zeval vermesin" şeklinde konuştu.

