İstanbul’da ikamet eden Mehmet Yıldız’ın eşi, Feray Albar ve Nilay Yıldız’ın anneleri Saadet Yıldız’ın yaklaşık 2 ay önce pankreas rahatsızlığı teşhisi konulduğu, durumunun ağırlaşması üzerine 3 gün önce Haydarpaşa Sultan Abdülhamid Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yoğun Bakım Ünitesinde entübe edildiği ve bugün sabah 05.00 sıralarında da hayatını kaybettiği belirtildi.

Saadet Yıldız’ın cenazesi yarın öğleyin Üsküdar Yeni Cami’de kılınacak cenaze namazının ardından Çekmeköy Yukarı Baklacı Mezarlığında toprağa verilecek.

ÇORUM HABER merhumeye Allah’tan rahmet, ailesi ve sevenlerine başsağlığı diler.