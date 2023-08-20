Tahmini Okuma Süresi: dakika

Çankırı’da, Ahmet İnceçubuk adına düzenlenen İller arası Judo Turnuvası, ümitler kategorisi müsabakalarıyla tamamlandı. Çorum’dan Gençlikspor adına katılan sporcular, yıldızlar kategorisinde 1 ikincilik ve 9 üçüncülük madalyasıyla genel klasmanda 2 kupa aldıktan sonra, ümitlerde de 5 madalya ve 2 kupa daha geldi.

İdareci Hakan Taştan ve antrenör Sümeyra Aykaç nezaretinde Çorum’u temsil eden ümit judoculardan, 66 kiloda Demir Efe Kartal birinci olurken, 70 kiloda Betül Yıldırım ve 81 kiloda Arda Ayman ikinciliği, 44 kiloda Zeynep Sude Yurdusever ve 57 kiloda Tuana Özkaya da üçüncü oldular.

Takımlar genel klasmanında ise, Çorum hem kızlarda, hem de erkeklerde üçüncülük kupasının sahibi oldu.