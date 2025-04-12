Çorum Belediyesi Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü 3 olan KİOSK sayısını 6’ya yükseltti. Çorum Belediyesi’nden yapılan açıklamada vatandaşlardan gelen talepler ve yoğun olarak kullanılan duraklar göz önünde bulundurularak 3 noktada bulunan dolum noktalarına yenilerini de ekleyerek sayının 6’ya çıkartıldığı belirtildi. KİOSK cihazlarının Recep Tayyip Erdoğan Caddesi Merkez durak, Valilik durağı, Kubbeli durağı, Orman İşletme Müdürlüğü durağı, Hasan Paşa Hastanesi durağı ve Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi durağından bulunduğu vatandaşların bu noktalardan kolayca dolum yapabileceği ifade edildi.

Editör: HABER MERKEZİ