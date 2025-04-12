AK Parti Çorum Milletvekili ve TBMM İçişleri Komisyonu Üyesi Av. Yusuf Ahlatcı, Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı, 15 Temmuz Gazisi ve Çorumlu hemşehrimiz Turgut Aslan ile birlikte Polis Haftası kapsamında Ankara Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü’nü ziyaret etti.

Ziyarette Ankara İl Emniyet Müdürü Engin Dinç de yer aldı. Görev başındaki emniyet mensuplarıyla bir araya gelen heyet, polislerin ülkemizin huzur ve güvenliği için üstlendikleri hayati görevin önemine dikkat çekti.

“Devletimizin gücünü temsil eden, milletimizin huzurunu ve güvenliğini temin eden kahraman polislerimizin her zaman yanındayız” diyen Milletvekili Ahlatcı, tüm emniyet teşkilatının Polis Haftası’nı kutlayarak, şehit polislerimizi rahmetle, gazilerimizi minnetle andı.

Ahlatcı, ziyaret vesilesiyle Türk Polis Teşkilatı’nın 180. kuruluş yıl dönümünü de tebrik ederek, “Varlığıyla milletimize güven veren tüm polislerimize şükran borçluyuz” ifadelerini kullandı.

15 Temmuz hain darbe girişiminde teröristlerin hedefi olarak ağır yaralanan ancak devletine ve milletine olan bağlılığından bir an olsun vazgeçmeyen Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı Turgut Aslan da ziyarette duygusal anlar yaşadı.

Vatan sevgisiyle örnek bir duruş sergileyen Aslan, başkentteki görevinde memleketi Çorum’a olan muhabbetini dile getirerek, tüm hemşehrilerine selamlarını iletti.

Editör: HABER MERKEZİ