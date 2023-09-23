Tahmini Okuma Süresi: dakika

Çorum FK'nin geçmiş maçlarında nasıl arkadan oyunu başlattığını, top taşınırken kimlerle bağlantı kurulduğunu bildiklerini anlatan Karslı, şu görüşlerini paylaştı:

"Biz 'Onlara karşı nasıl pozisyon üretebiliriz' diye biraz kafa yorduk. Bugün oyuncularımız, verdiğimiz tüm ödevleri başarıyla yerine getirdiler. Sadece sonuca gidemedik. Yoksa akan oyun içerisindeki bütün dengeleri biz elimizde tuttuk. Onların merkezdeki pas bağlantılarını kapatacak koridorlara biz iyi duvar ördük. Onlara karşı az temas, çabuk oyunlu bir reaksiyon gösterdik. Ancak dediğim gibi, mücadelemiz sonuca yansımadı. Tabii ki bu deplasmanda 1 puan almak da önemliydi. Biz üç puan için gelmiştik. Takdir edersiniz ki sahada zaten biz bunu ispatladık ama sonuca yansımadı. Sonuç bizi düşündürmesin, bu oyun bizi geleceğe doğru yeniden hedefe kilitlesin. Bunu istiyorum."