Karmaksan Çelik Çatı Sahibi Samet Karakaş, 1. Amatör Küme ekiplerinden İskilipspor’a malzeme desteğinde bulundu. Karakaş, önceki gün İskilipspor antrenmanını ziyaret ederek sporculara yağmurluk, antrenman şortu ve tişört hediye etti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren İskilipspor Antrenörü Ömer Kaplan, Samet Karakaş’a kulübe verdiği desteklerden dolayı teşekkür etti.

Spora ve sporcuya verdiği desteklerle bilinen Samet Karakaş’ın, Köylerarası Futbol Turnuvası’nda mücadele eden Çatak FK takımının da başkanlığını yaptığı öğrenildi.