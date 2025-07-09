AK Parti Belediye Meclis Üyesi Erdoğan Cengiz, Temmuz ayı Belediye Meclisi Toplantısı’nda gündem dışı söz alarak, kamuoyunda tartışmalara neden olan Leman Dergisi’nde yayımlanan karikatüre tepki gösterdi.

Leman Dergisi’nin son sayısında yayınlanan karikatür ve ardından yapılan açıklamaların kamuoyunun vicdanını derinden yaraladığını kaydeden Cengiz, “Karikatürde Hz. Muhammed ve Hz. Musa resmedilmekte. İki peygamberin el sıkıştığı sahnede arkada savaşın sürdüğü bir manzara çizilmektedir. Bu karikatür açıkça İslam inancına sahip milyonlarca insanın kutsal değerlerini hedef almıştır.

Bu karikatür, hakikati çarpıtan, toplumsal barışı zedeleyen bir tutumdur. Müslümanlar için bu konu bir inanç değeridir” dedi.

Muhabir: Haber Merkezi