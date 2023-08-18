Tahmini Okuma Süresi: dakika

Transferde perdeyi Osmancık Belediye ve Osmancıkgücü’nde de oynayan orta saha oyuncusu Emrah Temir’e imza attırarak açan Kargıserispor, sonrasında bir iç, üç de dış transfer gerçekleştirdi. Orta saha oyuncusu Furkan Karakuş’la yeniden anlaşarak ilk iç transferini yapan Sarı-Siyahlı takım, dış transferde ise yine Osmancıkgücü’nden 23 yaşındaki stoper Volkan Kayar, 17 yaşındaki sol bek Yusuf Eliağır ve 23 yaşında, farklı mevkilerde oynayabilen Abdülkerim Özer’i kadrosuna kattı.

Antrenör Uğur Asiltürk, geçen sezon 2.Amatör Küme’de şampiyon olan kadroyu korudukların, buna ilaveten yaptıkları transferlerle iddialı bir takım kurma gayreti içerisinde olduklarını söyledi.