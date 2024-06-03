Kargı Belediyesi tarafından ilçede yapılacak olan içme suyu arıtma tesisi için hazırlanan proje hayata geçiriliyor. Musluklardan daha sağlıklı ve kaliteli su akmasını sağlamak amacıyla; Belediyenin uzun zamandır üzerinde çalıştığı içme suyu arıtma tesisi projesi kapsamında Ankara Büyükşehir Belediyesi bünyesinde bulunan Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (ASKİ) uzman ekipleri ilçede gerekli analizleri ve testleri yaptı.

Çalışmaları Kargı Belediye Başkanı Hamit Dereli ve Belediye Başkan Yardımcısı Saim Küçüksemerci yakından takip ediyor. Uzman ekipler ile bir araya gelen Belediye Başkanı Dereli, “Kargımızın en büyük sorunlarından biri olan şehir şebekesi içme suyunun sertlik oranındaki problemini inşallah çözeceğiz. Uzun zamandır üzerinde çalıştığımız projemiz kapsamında önce uzman ekiplerimizce şebeke suyumuzun analizi yapılacak. Gerekli testler ve analizler yapıldıktan sonra sondaj ve zemin etüdüyle birlikte projemizi hızlandıracağız.

Kargımız için "altın proje” dediğimiz değerli projemiz, hayata geçtiğinde hemşehrilerimiz artık çeşmelerden içme suyu taşımak zorunda kalmayacak. İnşallah evlerimizin çeşmelerinden akan su, pet şişelerde satılan su kalitesinde olacak. Kargımızın kronikleşen sorunlarından birine daha son vermiş olacağız. Her zaman dediğimiz gibi hemşehrilerimize ne söz verdiysek zamanı geldiğinde hepsini sırasıyla gerçekleştireceğiz, bizlere güvenlerini boşa çıkartmayacağız.” şeklinde açıklama yaptı.

Editör: SELDA FINDIK