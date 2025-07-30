Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Dr. Hüseyin Göksal ve Destek Hizmetleri Başkanı Hasan Kasım ile birlikte Kargı’ya giden Prof. Dr. Zehir, Toplum Sağlığı Merkezi ile 2 ve 3 Nolu Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonlarını ziyaret etti.

Yetkililerden tesislerin mevcut durumu ve yürütülen hizmetler hakkında bilgi alan Zehir, sağlık personelinin taleplerini dinledi. Sunulan hizmetlerin kalitesinin artırılması ve vatandaş memnuniyetinin üst düzeye çıkarılması için yapılan çalışmaların önemine dikkat çeken Zehir, personelin özverili çalışmalarından dolayı teşekkürlerini iletti.

Kargı’da ayrıca inşa edilmesi planlanan yeni yapılacak olan Toplum Sağlığı Merkezi, Aile Sağlığı Merkezi ve Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu binası için alanda saha incelemesi gerçekleştirildi. Yerinde yapılan değerlendirmeler neticesinde, projelendirilen sağlık yapılarının bölge halkına daha nitelikli ve erişilebilir sağlık hizmeti sunulması açısından büyük katkı sağlayacağı ifade edildi.

Çorum’da sağlık hizmetlerinin her noktaya eşit, kaliteli ve sürdürülebilir bir şekilde ulaştırılması için çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceğini vurgulayan Zehir, ayrıca Ahmet Hamdi Akpınar Devlet Hastanesi’ni de ziyaret etti. Hastanenin mevcut durumu, hizmet kapasitesi ve devam eden iyileştirme çalışmaları yerinde inceleyen Sinan Zehir, poliklinikleri de gezerek sağlık personelinden bilgi aldı.

Ziyarette hastanenin ameliyathanesinin aktif hale getirilmesine yönelik çalışmalar da değerlendirildi. Altyapı, donanım ve insan kaynağı açısından yapılan hazırlıklar hakkında bilgi alınarak, sürecin en kısa sürede tamamlanması için gerekli desteğin sağlanacağı ifade edildi.

Sinan Zehir ayrıca hastanede tedavi görmekte olan hastaları da ziyaret ederek sağlık durumları hakkında bilgi alıp geçmiş olsun dileklerini iletti.

Muhabir: Haber Merkezi