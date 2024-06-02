İlçe genelinde uygun görülen yerlere çiçeklendirme, çimlendirme ve ağaçlandırma çalışmalarının devam edeceğini belirten Belediye Başkanı Hamit Dereli, “Yaz mevsiminin gelmesi ile birlikte vatandaşlarımızın daha huzurlu ve rahat vakit geçirebilmesi için ilçemizin birçok noktasında bulunan park, bahçe ve yeşil alanların bakımını yapıyoruz. Mevcut alanların temiz ve doğaya zarar vermeden kullanılması vatandaşlarımızdan en büyük ricamızdır. Bu çalışmalarımızın yanında cadde ve sokaklarımızda yetişen yabani ot ile mücadelemizde yaz mevsimi süresince devam edecektir. Belediye olarak çevreye ve doğamıza her zaman önem vereceğiz” ifadelerini kullandı.

Editör: HABER MERKEZİ