Kargı'da 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla çeşitli kutlama etkinlikleri düzenlendi.

Kaymakamlık ve Belediye Başkanlığı çelenklerinin Atatürk Anıtı'na sunulması ile başlayan programda daha sonra protokol üyeleri tarafından şehitlik ziyaret edilerek dua edildi.

Programa Kargı Kaymakamı Oğuzhan Akman, Belediye Başkanı Hamit Dereli, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Murat Şimşek, İlçe Emniyet Amiri Çağatay Özyılmaz, siyasi parti temsilcileri, kurum amirleri, gaziler ve vatandaşlar katıldı.