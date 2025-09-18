Halılar köyünde düzenlenen etkinliğe katılan Kargı Kaymakamı Oğuzhan Akman, ilçe ekonomisinin önemli gelir kaynaklarından biri olan çeltiğin hasadının ilçeye ve ülkeye hayırlı olmasını diledi.

Ardından köy halkı tarafından bereketli bir hasat dönemi olması için dua edildi.

Biçerdövere binerek ilk çeltik hasadını yapan Kaymakam Akman, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Burak Coşkun ile Halılar Köyü Muhtarı Mustafa Yıldız'dan bilgi aldı.

Hasat etkinliğine Halılar Köyü Sulama Kooperatifi Başkanı Ali Yıldız ile köy halkı katıldı.

İlçede yaklaşık 15 bin dekar çeltik arazisinde yılda ortalama 10 bin 500 ton çeltik hasadı yapılıyor.

