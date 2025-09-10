Kargı’nın en köklü geleneklerinden biri olan Geleneksel Asırlık Kargı Panayırı, bu yıl 20-29 Ekim 2025 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

Kargı Belediye Başkanı Hamit Dereli, panayırla ilgili yaptığı açıklamada vatandaşların yoğun ilgisinin kendileri için büyük bir gurur kaynağı olduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı:

“2024 yılında son yılların en yoğun katılımlı panayırını gerçekleştirdik. 2025 yılı için de kültür-sanat etkinliklerinden konserlere, geleneksel güreşlerden çeşitli aktivitelere kadar dopdolu bir program hazırlıyoruz. Kırkpınar’ı aratmayan güreşlerimiz, değerli sanatçılarımız ve zengin içeriğiyle bu yıl da panayırımızı coşkuyla gerçekleştireceğiz.”

Kargı Panayırı’nın bölgenin önemli kültürel değerlerinden biri haline geldiğini vurgulayan Dereli, detaylı etkinlik programının ilerleyen günlerde kamuoyuyla paylaşılacağını da sözlerine ekledi.

