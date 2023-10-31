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Kargı Belediyesi tarafından geleneksel düzenlenen tarihi Kargı Panayırı yağlı güreş müsabakaları sona erdi. Geleneksel Asırlık Kargı Panayırı çerçevesinde düzenlenen Kırkpınar pehlivanlarının katıldığı yağlı güreşler, seyircilere heyecan dolu anlar yaşatırken ilçede Kırkpınar havası esti. Kargı İlçesi Çayır Mevkii'nde gerçekleşen müsabakalar , minik 1, minik 2, teşvik 1, teşvik 2, tozkoparan, ayak, deste küçük boy, deste orta boy, küçük orta küçük boy, küçük orta büyük boy, büyük orta, başaltı boy, baş olmak üzere 15 kategoride yapıldı. Binlerce güreş severin izlediği müsabakaları Ak Parti Çorum Milletvekili Yusuf Ahlatcı, Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, AK Parti Kurucular Kurulu Üyesi Ali Yüksel Kavuştu, AK Parti İl Başkanı Murat Günay, Kargı Kaymakamı Taha Soydaş, Kargı Cumhuriyet Savcıları Yunus Çiçek ve Elif Sümeyye Avcı, güreşleri protokol tribününden takip etti.



BAŞ PEHLİVAN

ANTALYA'DAN

ORHAN OKULU

Güreşseverlerin kuşkusuz gözü baş kategorisinde yapılan müsabakalarda oldu. Türkiye'nin önemli pehlivanlarının güreştiği kategoride başpehlivan Antalya'dan Orhan Okulu olurken, bir diğer Antalyalı güreşçi Mustafa Taş ise ikinci oldu. Üçüncü ise Çorum Belediyesi Spor Kulübü'nden Bekir Eryücel ve Samsunlu güreşçi Fatih Atlı oldu.



GÜREŞ AĞALIĞI

FARUK ÇALIŞ'IN

Kargılı işadamı Faruk Çalış, 625 bin liraya 2023 Yılı Geleneksel Asırlık Kargı Panayırı Güreş Ağası oldu. Kargı Belediye Başkanı Zeki Şen, yeni güreş ağasını tebrik ederek ağalık kupasını kendisine takdim etti.

